Эксперт: высокие темпы потребкредитования в России не приведут к рецессии в ближайшие годы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рост экономики России замедлится прежде всего из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения ситуации в мировой экономике, а высокие темпы роста потребкредитования не приведут к рецессии в ближайшие годы. Такое мнение высказал ТАСС главный экономист банка Уралсиб Алексей Девятов.

В понедельник глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России может выйти в рецессию в 2021 году в случае отсутствия мер по ограничению темпов роста потребкредитования.

"Пока мы видим достаточно высокие темпы роста потребительского кредитования, но пока, на наш взгляд, это не является таким значимым фактором, хотя нужно понимать, что расходы населения на обслуживание кредитов растут. Я думаю, что мы, наверное, в ближайшие годы все-таки чисто за счет этого фактора на рецессию не попадем", - сказал Девятов.

По мнению эксперта, росту экономики, скорее, будут препятствовать увеличение налоговой нагрузки и мировые торговые войны.

"Экономика будет достаточно медленно расти, но из-за других проблем, прежде всего из-за наших внутренних изменений, потому что рост налоговой нагрузки - достаточно серьезный тормоз для экономики, и за счет ухудшения ситуации в мировой экономике, связанного с торговыми войнами. Я думаю, что фактор, о котором говорит министерство, играет не самую главную роль здесь", - добавил он.