"Россети" предоставили рабочие места пяти участникам форума "Машук"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Руководство компании "Россети Северный Кавказ" (МРСК Северного Кавказа) приняло решение о предоставлении рабочих мест пяти участникам X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Об этом сообщил в понедельник журналистам на форуме полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Руководитель "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сказал, что в течение двух смен они отобрали пять человек, причем абсолютно неэнергетических профессий, например, одного ИТ-специалиста, одного специалиста по социологии, и тут же определили им места непосредственно в центральном офисе "Россетей", потому что здесь по многим параметрам их компетенции проверялись", - сказал он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.