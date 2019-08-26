Трамп заявил, что США близки к достижению соглашения по пошлинам с Евросоюзом

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты близки к достижению соглашения с Европейским союзом по поводу пошлин, переговоры проходят жестко. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося в этом городе саммита Группы семи (G7).

"Мы [США], кстати, очень близки к сделке с ЕС. Они не хотят обложения пошлинами своих автомобилей", - заявил Трамп. "Мы из-за ЕС теряем ежегодно $180 млрд. Это большие деньги. Сколько денег можно еще забрать из кубышки?" - задал риторический вопрос президент США. Он, отвечая на вопрос, дал ясно понять, что будет выстраивать равные отношения и с Великобританией, и с ЕС после Brexit, не отдавая явного предпочтения Лондону или Брюсселю.

"Я поделился с Терезой Мэй своими соображениями о такой сделке. Вы [журналисты], возможно, в курсе, о чем я говорил. Она решила поступить иначе, по-своему. И это сработало не слишком удачно", - полагает Трамп. Он пояснил, что шесть лет дожидался, когда Джонсон станет главой британского правительства. Президент США назвал отличительными качествами нового премьера Великобритании "сообразительность, сильный характер, энтузиазм и подлинную любовь к своей стране".

Трампа попросили прокомментировать мнение о том, что Вашингтон будет стремиться заключить временное торговое соглашение с Лондоном в ущерб Великобритании. "Нет, я люблю Великобританию, я обладаю собственностью в Великобритании", - ответил хозяин Белого дома. "Я понятия не имею, как идут дела с моей недвижимостью в Соединенном Королевстве. Да и мне все равно", - добавил он.

"Я, честно говоря, считаю, что Борис Джонсон прекрасно справляется с обязанностями премьер-министра. "Я считаю, что для Бориса настало верное время", - резюмировал Трамп.

О Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.