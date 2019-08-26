Власти Чечни удержали зарплаты на уровне майских указов за счет роста налоговой базы

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Чеченская Республика смогла удержать зарплаты работников бюджетной сферы на уровне майских указов президента России Владимира Путина 2012 года по всем категориям за счет правильной расстановки приоритетов и расширения налоговой базы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства республики Муслим Хучиев на форуме "Машук" в Пятигорске.

Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика.

"Несмотря на высокий дефицит, приоритет в бюджете отдается своевременной выплате заработной платы и исполнению майских указов. Это находится на жестком контроле [главы Чечни] Рамзана Ахматовича Кадырова. У нас ежегодно увеличиваются налоговые поступления по собственным доходам, соответственно, в распределении расходной части акцентируется внимание на исполнении майских указов", - сказал он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на Машуке организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.