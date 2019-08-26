Акционер Mail.ru Group сообщил о рисках, связанных с проектом о значимых информресурсах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Компания Prosus, объединяющая все зарубежные интернет-активы южноафриканского холдинга Napsers и владеющая 28% Mail.ru Group и 99,6% сервиса размещения объявлений Avito.ru, сообщила о возможных рисках для своего бизнеса в связи с законопроектом об ограничении в 20% доли иностранного владения ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Интересы компании в России подвержены правовому риску, говорится в проспекте эмиссии ценных бумаг, опубликованном в понедельник.

"Определение "значимые ресурсы" широко и оно может по-разному трактоваться российским правительством и может включать бизнес-интересы группы в России, такие как Mail.ru Group, Avito и PayU. Если эти сервисы будут признаны значимыми, это может повлиять на право голоса группы в этих сервисах, а сама группа будет вынуждена продать часть своих интересов в этих компаниях, вследствие чего они могут быть подвержены определенным ограничениям, любое из которых может оказать существенное негативное влияние на ресурсы группы", - говорится в сообщении.

Законопроект и реакция на него

26 июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Позднее против данной инициативы выступил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, а представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал документ в нынешнем виде разрушительным для выполнения целей нацпроекта "Цифровая экономика".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", введение подобного ограничения негативно отразится на всех ИТ-компаниях, которые работают в РФ, в результате чего пострадают конечные пользователи. Так, уверены в компании, в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Таким образом, "Яндекс" считает, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и намерен участвовать в его обсуждении.

В другой крупной российской IT-компании Mail.ru Group заявили ТАСС, что изменений в существующей схеме владения компании не потребуется: предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Однако в компании также считают необходимым участвовать в обсуждении инициативы, которая не может быть принята Госдумой в текущей редакции.