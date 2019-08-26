"Известия": аэропорт Шереметьево хочет сократить количество голосовых оповещений

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево выступил с инициативой сократить количество голосовых сообщений, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров и сотрудников. Об этом во вторник сообщает газета " Известия ".

По информации издания, Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила в Минтранс РФ письмо с предложением осуществить проект "Тихий аэропорт", пилотной площадкой для которого должно стать Шереметьево. Представители аэропортов предлагают, в частности, транслировать только на электронных табло информацию, не относящуюся к отправлению и прибытию рейсов, например, сообщения о проезде до ближайшего населенного пункта и правилах поведения в аэропорту.

Визуально или акустически по выбору аэропорта предлагается информировать пассажиров о времени отправления и прибытия самолета, времени и месте регистрации, а также об отмене рейсов. Информация о месте, времени начала и окончания посадки и задержке рейса должны передаваться и голосовыми, и текстовыми сообщениями, передают "Известия" содержание письма.

По информации газеты, идея проекта принадлежит администрации Шереметьево. "Это наша инициатива. Руководство Шереметьево с ней ранее обратилось в Минтранс. Проект позволит обеспечить максимально комфортные акустические условия для пребывания пассажиров в аэропорту", - цитируют "Известия" представителя аэропорта.

МАА рассчитывает, что пилотный проект будет реализован в этом году, а в случае его успеха аналогичные меры начнут внедрять в других аэропортах в 2020 году. "Аэрофлот", один из крупнейших перевозчиков, работающих в Шереметьево, не высказал возражений против сокращения количества голосовых оповещений, однако обратил внимание на необходимость проработать возможность передачи пассажирам оповещений непосредственно от перевозчиков, которые не имеют самостоятельного доступа к электронным табло аэропорта, говорится в письме МАА. В настоящий момент предложение рассматривается в Минтрансе, сообщили "Известиям" в ведомстве.