Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает на совместные проекты с РЖД

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) планирует не только создавать новые модели трамваев, но и реализовывать проекты для железных дорог и ЖКХ. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК)

"Мы активно работаем над портфелем заказов и видим большие перспективы как по изготовлению новых моделей трамвайных вагонов, так и в освоении других проектов: для нужд РЖД и ЖКХ", - отметили в корпорации.

В ОРКК добавили, что сейчас формируется портфель заказов на ближайшие два года. При этом заводу, подчеркнули в корпорации, необходима модернизация, так как "без освоения новых технологий у него не будет будущего".

Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова основан в 1758 году и является основным поставщиком трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ. Завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. Сейчас предприятие является филиалом Центра им. М. В. Хруничева, но к ноябрю будет выделено в самостоятельное юрлицо.