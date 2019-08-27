СМИ: сбой в работе аэропорта Куала-Лумпура мог произойти из-за хакеров

СИНГАПУР, 27 августа. /ТАСС/. Компания-оператор крупнейшего в Малайзии столичного аэропорта не исключает хакерской атаки на электронные системы управления, что на четверо суток нарушило нормальную работу воздушной гавани. Об этом пишет во вторник газета Star.

"Мы не исключаем, что произошедшее стало результатом действий злоумышленников", - отметил исполнительный директор компании Malaysia Airports Holdings Раджа Назуддин. Он также заверил, что "будут приняты все необходимые меры для дальнейшей бесперебойной работы аэропорта Куала-Лумпура", который обслуживает и внутренние, и международные рейсы. По его словам, "несмотря на выход из строя основных систем управления, безопасность в аэропорту соответствовала предъявляемым требованиям".

Министерство транспорта сформировало специальную комиссию, которая займется расследованием причин случившегося. При этом, по данным Star, несколько авиакомпаний намерены предъявить иски на компенсацию ущерба в связи с задержками вылетов. В течение четырех дней, когда не работали электронные системы регистрации пассажиров и багажа, было задержано около 70 рейсов, в том числе международных.