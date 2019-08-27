Медведев: аэрокосмическая промышленность является одной из ключевых в экономике России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Приветствую вас на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Более двух десятилетий он проводится в городе Жуковском, который носит имя выдающегося российского ученого и основоположника современной аэродинамики. Именно здесь был создан уникальный научно-производственный комплекс, который и сегодня активно участвует в решении важнейших задач, стоящих перед государством", - отметил Медведев.

По словам премьера, аэрокосмическая промышленность России является "одной из ключевых в экономике страны", а продукция отечественных предприятий "пользуется высоким спросом за рубежом благодаря своему качеству и надежности".

"Важно, что достижения отрасли по традиции демонстрируются на авиасалоне, который стал одним из крупнейших международных событий в этой сфере. Новейшие образцы техники и систем вооружений привлекают потенциальных покупателей", - добавил глава правительства.

Медведев пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность, что проведение авиасалона позволит заключить взаимовыгодные контракты и поспособствует расширению экспорта российских компаний.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. - на открытых статических площадках.