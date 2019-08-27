Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.

"На сегодняшний день мы заложили в бюджет 73% средств на социальные цели, 20%, а это 157 млрд рублей - прямые выплаты гражданам", - сказал он.

В дебатах приняли участие все четыре кандидата на пост губернатора, в том числе Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.

По данным городского комитета финансов, объем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год запланирован в сумме 665 млрд рублей, расходов - 711,5 млрд рублей, дефицит в этом случае составит 46,5 млрд рублей. Власти города проведут серию рабочих совещаний по подготовке проекта закона о бюджете, первое совещание состоялось в понедельник.

В 2019 году доходы городского бюджета ожидаются на уровне 629,6 млрд рублей, расходы - 670,1 млрд рублей.