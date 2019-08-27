Путин направил приветствие участникам авиасалона МАКС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года. Приветствие главы государства опубликовано во вторник на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что новинки, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии. Неизменным остается качество, надежность и безопасность продукции", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что более четверти века авиасалон в подмосковном Жуковском знакомит специалистов с передовыми достижениями ученых, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии. "И конечно, МАКС - это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп превращают авиасалон в настоящий, незабываемый праздник", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что МАКС-2019 будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмической отрасли, повышению ее конкурентоспособности, а также послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнерами и претворению в жизнь перспективных проектов.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. - на открытых статических площадках.