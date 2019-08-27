Количество выданных потребкредитов в России сократилось до 1,64 млн в июле

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банки выдали 1,64 млн кредитов на покупку потребительских товаров в июле 2019 года, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей".

В бюро отметили, что самое большое количество потребительских кредитов в регионах РФ выдано в Москве (74,8 тыс. кредитов), Московской области (69,4 тыс. кредитов) и Краснодарском крае (61,9 тыс. кредитов).

Самое значительное сокращение выдачи кредиторов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) за отчетный период было зафиксировано в Алтайском (-8,8%) и Ставропольском (-8,1%) краях и Иркутской области (-6,4%).

Рост выдачи потребкредитов отмечен в Москве (+8,2%), Тульской (+5,6%), Московской (+4,9%) и Ленинградской (+4,3%) областях.

На 1 июля 2019 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 97 млн заемщиков, которую предоставляют более 4 тыс. кредиторов.