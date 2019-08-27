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МАКС-2019

Рогозин заявил, что НПО "Искра" не справляется с нагрузкой из-за обилия контрактов

Глава Роскосмоса заявил о "гигантской" потребности в аппаратах, которые производит предприятие

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Искра" (город Пермь, входит в Роскосмос), которое занимается производством оборудования для электрогенерации, не справляется с нагрузкой из-за большого числа заказов. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне МАКС.

"Сейчас столько заказов, что мы не справляемся с ними. Это хорошо с точки зрения развития производства, но мы оказались к этому немного не готовы", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, сейчас потребность в аппаратах, которые производит предприятие, "гигантская".

Предприятие было основано в декабре 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияМАКС-2019
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