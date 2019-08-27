Промсвязьбанк и "Вертолеты России" договорились о сотрудничестве в поставках новой техники

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. ПАО "Промсвязьбанк", производственный холдинг "Вертолеты России", ООО "Открытая лизинговая компания", АО "ВСК - Вертолетная сервисная компания" и АО "Авиакомпания Конверс Авиа" подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок новой техники вертолетного производства. Об этом говорится в сообщении банка.

Документ подписали на авиасалоне МАКС в присутствии вице-премьера Юрия Борисова председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, управляющий директор "Вертолетной сервисной компании" Иван Серов, генеральный директор "Открытой лизинговой компании" Сергей Огиенко, а также генеральный директор "Конверс Авиа" Александр Желязков.

"Цель соглашения - сотрудничество сторон для создания благоприятных условий для производства, поставок, эксплуатации и обслуживания вертолетов российского производства. В рамках соглашения, рассчитанного на пять лет, планируется разработка и реализация программ, связанных с передачей новых вертолетов российского производства в операционную аренду", - говорится в сообщении.

Среди направлений сотрудничества значится подготовка типовых документов по аренде и поставке вертолетов, ведение послепродажного обслуживания, подготовка летно-технического персонала, а также организация технического контроля приемки вертолетов от эксплуатанта при их возврате из аренды. "Сегодня более 60% российского гражданского вертолетного парка имеет возраст более 25 лет. До 2025 года может потребоваться замещение не менее 500-600 вертолетов. В денежном эквиваленте такой объем в текущих ценах составляет порядка 250-300 млрд рублей", - отметил Фрадков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также в рамках подписанного соглашения предполагается запуск "дочкой" Промсвязьбанка "Открытой лизинговой компанией" пилотного проекта по операционному лизингу вертолетов. Так, по словам главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, компаниям-эксплуатантам авиационной техники самостоятельно сложно найти ресурсы для обновления парка, а операционный лизинг может решить такие задачи. Данная инициатива позволит оживить внутренний рынок вертолетных услуг, придав стимул развитию рынка вертолетной техники, а банку предоставит возможность диверсифицировать собственный бизнес, добавил Фрадков.

ПАО "Промсвязьбанк" с января 2018 года определен правительством совместно с Банком России опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.