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Связь-банк передадут на баланс Промсвязьбанка до конца осени

В Минфине также уточнили, что вопрос о качестве активов модерируется ЦБ и в ближайшее время будет решен

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Дочка" ВЭБ.РФ - Связь-банк - должна быть передана на баланс Промсвязьбанка до конца осени. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы очень хотим, чтобы это произошло в ближайшее время. Это точно должно произойти в течение осени. Я, честно говоря, считаю, что там подавляющее большинство дороги прошло. Сейчас остается несколько вопросов между Промсвязьбанком и Связь-банком по поводу качества активов", - сказал чиновник.

Он также уточнил, что вопрос о качестве активов модерируется Банком России и в ближайшее время будет решен.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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