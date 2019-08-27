Связь-банк передадут на баланс Промсвязьбанка до конца осени

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Дочка" ВЭБ.РФ - Связь-банк - должна быть передана на баланс Промсвязьбанка до конца осени. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы очень хотим, чтобы это произошло в ближайшее время. Это точно должно произойти в течение осени. Я, честно говоря, считаю, что там подавляющее большинство дороги прошло. Сейчас остается несколько вопросов между Промсвязьбанком и Связь-банком по поводу качества активов", - сказал чиновник.

Он также уточнил, что вопрос о качестве активов модерируется Банком России и в ближайшее время будет решен.