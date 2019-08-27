В КБР освоена треть средств, выделенных на проект "Демография"

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкария в рамках нацпроекта "Демография" участвует в пяти федеральных проектах. Более 33% средств, выделенных субъекту в 2019 году на реализацию нацпроекта, освоены, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"На реализацию пяти проектов в 2019 году выделено 2,49 млрд руб., на отчетную дату освоено более 33%", - сообщили в правительстве.

В нем отмечается, что в республике планируется внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. Кроме того, женщинам, имеющим детей, будет обеспечена возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

"Конечной целью реализации региональных проектов является увеличение продолжительности жизни граждан, а также рост суммарного коэффициента рождаемости", - добавили в правительстве КБР.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.