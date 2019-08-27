Модернизация котельной Нефтекумска позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение города

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Центральную котельную, которая снабжает теплом порядка 6 тыс. жителей и 152 организации, реконструируют в Нефтекумске (Ставропольский край). На эти цели будет направлено 28,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Котельная эксплуатируется с 1975 года, и модернизация такого масштаба на ней проводится впервые. В рамках реконструкции основное и вспомогательное оборудование котельной меняют на современное, энергоэффективное. Это позволит увеличить КПД котельной, и тем самым существенно сэкономить на приобретении топливно-энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на котельной будет установлена газопоршневая минитеплоэлектростанция. "Это не только повысит надежность электроснабжения и поможет сократить затраты на покупку электроэнергии, но и станет дополнительным источником выработки тепла", - отмечается в пресс-релизе.

Министерство отмечает, что модернизация котельной обеспечит бесперебойное теплоснабжение жителей Нефтекумска. "Комплекс ремонтно-восстановительных работ, проводимый на котельной, позволит значительно повысить эффективность ее работы и снизить затраты на эксплуатацию. Но главное - обеспечит стабильное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в Нефтекумске", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Романа Марченко.

Министерство отмечает, что эта котельная - одна из семи, где в этом году в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону ГУП Ставрополья "Крайтеплоэнерго" проводит комплекс мероприятий по техническому перевооружению.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы теплоснабжающей организации, утвержденной министерством ЖКХ края. В настоящее время в Ставропольском крае реализуются 10 инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий в сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.