Региональное отделение "Ассамблеи женщин-руководителей" открылось в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Ассамблея женщин-руководителей" открылась в Грозном. Цель организации - создание наиболее благоприятных условий женщинам предпринимателям, сообщается во вторник на сайте главы и правительства Чечни.

"В Грозном прошла презентация регионального отделения Всероссийской общественной организации "Ассамблея женщин-руководителей". Цель организации - участие в формировании региональной политики, направленной на создание условий для наибольшего благоприятствования женскому бизнесу, развитие деловых коммерческих связей между женщинами предпринимателями", - говорится в сообщении.

Отделение возглавила член правления Ассоциации малого бизнеса Чечни Лиза Абубакарова.

По данным пресс-службы, одно из направлений работы - реализация социальных проектов, в планах проведение обучающих семинаров для школьников и студентов по повышению финансовой грамотности.