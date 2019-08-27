Минфин планирует выпустить ОФЗ-н в сентябре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минфин России планирует выпустить "народные облигации" (ОФЗ-н) в сентябре текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

"У нас готовится рекламная кампания, она будет вот-вот запущена. Много, что делается, и много уже сделано. Регионы подключаются. Все это стоит усилий и денег. Мы тщательно выверяем свои действия с ситуацией, как она складывается. В сентябре будет выпуск", - отметил Сторчак.

Он добавил, что объем выпуска будет объявлен позже и будет небольшим.

"Я не думаю, что будет большой объем", - сказал Сторчак.