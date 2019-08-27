Кредитный портфель юрлиц ЮФО и СКФО превысил 2 трлн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кредитный портфель юридических лиц регионов Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за год вырос на 0,8% и составил более 2 трлн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

"По данным на 1 июля текущего года кредитный портфель юридических лиц составил в Южном федеральном округе 1833,5 млрд рублей, в Северо-Кавказском федеральном округе - 342,8 млрд рублей. Рост к аналогичной дате прошлого года - на 0,8%", - отметили в банке. Там добавили, что положительная динамика наблюдается в кредитовании предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, а также в оптовой и розничной торговле.

Объем кредитов, предоставленных бизнесу, в СКФО в первом полугодии текущего года вырос до 126,9 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем годом ранее. Как пояснили в банке, значительный рост кредитования на Северном Кавказе обусловлен выдачей кредитов в рамках реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

В ЮФО этот показатель снизился по отношению к такому же периоду 2018 года на 5,9%, до 1222,8 млрд рублей. "Это связано с более низкими темпами кредитования предприятий оптовой и розничной торговли по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в банке, в ЮФО более половины корпоративных кредитов получили в январе-июне 2019 года предприятия Краснодарского края, почти треть выдачи в округе - предприятия Ростовской области, в СКФО большая часть (85,6% или 108,6 млрд рублей) приходилась на бизнес Ставропольского края.

Мнение эксперта

Кредитный портфель юридических лиц составлен в соответствии с непростой финансовой ситуацией в регионах Северного Кавказа, считает заслуженный экономист РФ, д. э. н. профессор Зейдула Юзбеков. "Осторожные снижения ключевых ставок и других льгот также обоснованы. В этой связи в СКФО необходимо банковские кредиты теснее связать с национальными проектами РФ, реализация которых сегодня контролируется как местными, так и федеральными органами", - сказал ТАСС Юзбеков.

Он отметил, что весьма важно усилить работу по повышению уровня финансовой грамотности населения республик Северного Кавказа, которую, по его словам, Банк России проводит и контролирует.