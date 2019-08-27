Toyota получила письмо Минпромторга с просьбой оценить возможные потери из-за санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota получил письмо Минпромторга с просьбой предоставить информацию о рисках и возможных последствиях ограничений в области экспортно-импортных отношений с зарубежными партнерами из-за возможного усиления санкций в отношении РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Подтверждаем получение такого письма", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Nissan сообщили ТАСС, что компания не получала письмо от Минпромторга подобного содержания, в компании Hyundai воздержались от комментария.

Как ранее писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли, что запрашиваемая информация необходима министерству для оценки влияния возможного усиления санкций в отношении России. По данным газеты, речь идет, в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам.

Как писало издание, отправка писем может быть связана с намерением Минпромторга получить 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов. Для этого необходимо, чтобы отрасль подтвердила потребность в увеличении доли автокомпонентов российского производства, отметили в издании, ссылаясь на слова собеседника в отрасли.

Минпромторг подготовил концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025) в рамках защиты от санкций, интересантами назывались "Группа ГАЗ", "КамАЗ" и "Соллерс".