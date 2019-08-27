"Гражданские самолеты Сухого" показали три SSJ-100 на МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 августа. /ТАСС/. Производитель самолетов Sukhoi SuperJet-100, компания "Гражданские самолеты сухого" показала на авиасалоне МАКС-2019 сразу три самолета.

О самолете

Sukhoi SuperJet-100 является эффективным и высокотехнологичным самолетом, созданным с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и систем, обеспечивающий высокий уровень эксплуатационной эффективности. Он рассчитан для перевозки пассажиров как на ближнемагистральных, так и среднемагистральных маршрутах. Самолет имеет сертификаты авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета и Европейского агентства по авиационной безопасности EASA. Сборочное производство SSJ-100 расположено на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске на Амуре.

По состоянию на август текущего года в эксплуатации находится 140 самолетов.

Об эксплуатантах

Крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi SuperJet-100 является "Аэрофлот". Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов, а 10 сентября прошлого года подписала соглашение на поставку еще 100 бортов данного типа. На данный момент график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Об авиасалоне

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. — на открытых статических площадках.