Доля убыточных организаций в январе - июне сократилась до 31,4%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июне 2019 года, согласно данным Росстата, сократилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 0,8 процентных пункта и составила 31,4%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 68,6%.

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 8,04 трлн рублей (33,5 тыс. организаций получили прибыль в размере более 9,208 трлн рублей, 15,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,168 трлн рублей).

Как напоминает Росстат, в I полугодии 2018 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил около 6,528 трлн рублей.