Александр Соколов вошел в наблюдательный совет банка "Траст"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент - председатель правления банка "Траст" Александр Соколов по итогам внеочередного общего собрания акционеров вошел в наблюдательный совет. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"На внеочередном общем собрании акционеров банка непрофильных активов был переизбран наблюдательный совет банка. В его обновленный состав вошел президент - председатель правления БНА [Банк непрофильных активов, созданный на базе "Траста"] Александр Соколов", - говорится в пресс-релизе.

Также новым членом набсовета стал Максим Першин.

Наблюдательный орган покинул советник председателя Банка России Алексей Симановский, а численный состав был расширен до восьми человек.

Комментируя новый состав совета, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева отметила, что ЦБ как акционер "заинтересован в том, чтобы в наблюдательном совете были представлены независимые акционеры, имеющих профильные компетенции в управлении финансовыми и нефинансовыми активами".

В обновленный состав наблюдательного совета вошли первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, президент - председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов, президент - председатель правления банка "Траст" Александр Соколов, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка "ФК Открытие", Iconic, Qiwi plc Елена Титова, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, Максим Першин.

В свою очередь президент - председатель правления БНА Александр Соколов подчеркнул, что "банк "Траст" и банк "Открытие" больше не являются аффилированными лицами", организации не составляют единую группу лиц по закону "О защите конкуренции".

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста". На 1 апреля долг "Траста" перед ЦБ РФ составил 1,759 трлн рублей, регулятор рассчитывает вернуть только часть этой суммы - 500 млрд рублей.