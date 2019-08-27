{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: до конца года газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Турцию

До конца года газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Турцию - Путин.

Власти Адыгеи сообщили, что уровень безработицы в регионе с начала года понизился до 8,2%
По данным пресс-службы главы республики, потребительская инфляция за полугодие составила 4,3%
Читать полностью