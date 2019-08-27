Минэнерго предложило отдавать приоритет в шельфовых проектах госкомпаниям

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минэнерго сформировало свою позицию по допуску частных инвесторов на арктический шельф, по мнению министерства компании без госучастия могут претендовать на шельфовые проекты, но в миноритарной доле. Об этом ТАСС сообщили два источника, участвующих в переговорах.

"Предполагается, что на торгах лицензиями в приоритете будут проекты, где госкомпании имеют контрольную долю (51%). Если такого консорциума нет в претендентах, то месторождение легко может отойти и частной компании", - говорит один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что позиция сформирована и представлена. Оба напоминают, что речь идет только о 10% нераспределенных лицензий на арктический шельф.

Ранее в Минвостокразвития сообщили, что по итогам совещания 26 августа вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева будет дано поручение о разработке законопроекта о допуске частных инвесторов на шельф. По действующему законодательству разрабатывать ресурсы арктического шельфа могут только компании с госучастием.

Однако официальный представитель Козака Илья Джус позже пояснял журналистам, что на совещании обсуждались общие вопросы стимулирования развития шельфа, будет поручено разработать соответствующий законопроект. Он также отмечал, что на совещании окончательных решений не принималось, позиции еще будут обсуждаться, поэтому необходимо дождаться официального протокола.

Доступ на шельф

По закону разрабатывать недра российского шельфа Арктики могут только компании, в которых государству принадлежит не менее 50%, и имеющие опыт работы на шельфе от пяти лет. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий. Сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Ресурсы шельфа Арктической зоны вице-премьер Юрий Трутнев оценивал ранее в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом, и шельфа в особенности, остается крайне низкой, подчеркивал он. Трутнев отмечал, что сейчас наблюдаются проблемы в том числе с соблюдением лицензионных соглашений.