Московский завод по переработке пластика "Экопласт" выйдет на полную мощность в декабре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский завод по переработке вторичного пластика "Экопласт" заработает на полную мощность в декабре 2019 года, в настоящее время предприятие проходит опытно-промышленную эксплуатацию, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Производство, расположенное на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Печатниках, находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации. Корпорация "Экополис", в которую входит "Экопласт", инвестировала в отрасль переработки электронных отходов в России более 7 млрд рублей. На сегодняшний день в компании "Экопласт" создано 47 рабочих мест, а средняя заработная плата составляет 68 тыс. 671 рубль. Выход предприятия на проектную мощность планируется до конца 2019 года", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что производственные мощности завода позволяют перерабатывать дробленый пластик и микс оргтехники в высококачественные гранулы ABS, PS, PP. Из этого вторичного сырья будут изготавливаться новые изделия техники, автокомпонентов и стройматериалы. Проектная мощность первой очереди завода "Экопласт" составит до 25 тыс. т.

Корпорация "Экополис" - единственный в России комплекс заводов по переработке электронных отходов. Компания создана в 2017 году и вводит в эксплуатацию три завода по глубокой переработке отходов электронного и электрического оборудования. В состав корпорации входят три предприятия: "Экотехпром" - завод по переработке отработанного электронного и электрического оборудования производительностью до 75 тыс. т в год; "Экопласт" - завод по переработке пластиков производительностью до 25 тыс. т в год, "Аурус" - предприятие по переработке печатных плат производительностью до 12 тыс. т в год.

"В Москве ежегодно накапливается порядка 130 тыс. т отходов электронного оборудования, именно они являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды. Совокупная мощность комплекса заводов позволяет справляться с утилизацией более половины этого объема, по сути, решая проблему переработки твердых бытовых отходов в столице", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимир Ефимова.

По его словам, совместно с руководством предприятия планируется формирование необходимой законодательной базы для повышения доли перерабатываемой и утилизируемой продукции.