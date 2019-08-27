В Пензенской области создадут 16 тыс. дополнительных рабочих мест до конца 2020 года

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Пензенской области до конца следующего года прогнозируют создание в регионе дополнительно 16 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил во вторник первый замминистра экономики региона Валерий Миронов на совещании в правительстве области.

"По итогам прошлого года число высокопроизводительных рабочих мест в Пензенской области составило 143,8 тыс., что на 24% больше показателя 2017 года. Согласно расчетным данным, к концу 2019 года в регионе будет почти 150 тыс. мест, а в 2020 году - 160 тыс.", - отметил Миронов.

По его словам, создание подобных мест в регионе идет опережающими темпами по сравнению с показателями в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу - по итогам прошлого года прирост составил 14% и 15% соответственно.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что увеличение числа новых рабочих мест с зарплатой, превышающую среднюю по региону, происходит, в том числе благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов. "Только благодаря реализации проектов компании "Дамате" (по расширению объема производства мяса индейки - прим. ТАСС) в регионе будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест со средней зарплатой в 35 тыс. рублей", - отметил Симонов.

По данным Минэкономики Пензенской области, объем инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 2018 года составил 87,9 млрд рублей.