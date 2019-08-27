Во Владикавказе на ремонт дорог до 2024 года будет выделяться более 600 млн рублей в год

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Более 600 млн рублей ежегодно будет выделяться на ремонт дорог во Владикавказе до 2024 года. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев.

"До 2024 года предусматривается во Владикавказе 496 млн рублей каждый год с республиканским софинансированием. По 115 млн рублей будет из республиканского бюджета выделяться", - сказал Солиев.

Вместе с ремонтом и строительством дорог во Владикавказе работы будут проводиться и в примыкающих к нему районах - Пригородном и Правобережном. В частности, в этом году будут ремонтироваться улицы в городе Беслан, селениях Октябрьское и Михайловское.

Кроме того, комитет дорожного хозяйства Северной Осетии выступил с предложением создать во Владикавказе коллектор для решения проблемы с ливневыми канализациями. Во время дождей они не справляются с работой, что провоцирует транспортные коллапсы на дорогах.

"Канализация, которую имеет город, не справляется, мы прорабатываем с городом данный вопрос. Предложили строительство коллектора вдоль Терека, чтобы не рыть весь город. Этот вопрос стоит колоссальных денег, сам один коллектор со всеми сооружениями по затратам будет дороже, чем весь дорожный фонд республики. Но нам надо разработать проектно-сметную документацию на перспективу", - сказал Солиев.