В Белоруссии заявили, что не испытывают серьезных проблем в экспорте продовольствия в РФ

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Белорусские производители сельскохозяйственной продукции не испытывают серьезных проблем при поставках своей продукции на российский рынок. Об этом заявил во вторник вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Дворник в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Проблема с Российской Федерацией в плане закрытия предприятий сегодня остро не стоит. Если какие-то предприятия закрываются (ограничения со стороны Россельхознадзора - прим. ТАСС), то следующие открываются после того, как выполняют замечания, условия, которые ставит нам Российская Федерация", - отметил заместитель премьер-министра.

Дворник напомнил, что "львиная доля уходит в Российскую Федерацию, 90% общего экспорта - это Российская Федерация". "На сегодняшний день те остатки, которые мы имеем на складах, они незначительные", - сказал вице-премьер. При этом он заявил, что белорусские производители стараются диверсифицировать свой экспорт.

"Что касается ценовой политики, то в этом году экспорт достаточно премиальный. По полугодию продали около $2 млрд [продовольствия на экспорт]. Думаю, что к концу года мы должны подойти к $5 млрд и более", - отметил вице-премьер правительства Белоруссии.

Представители Белоруссии ранее неоднократно выражали несогласие с действиями Россельхознадзора, который ограничивал поставки в РФ белорусской молочной и мясной продукции в связи с выявленными нарушениями и претензиями по его качеству.