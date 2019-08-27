Самарская область представила ракеты-носители, двигатели и беспилотники на МАКС-2019

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Самарская область представила на авиасалоне МАКС-2019 продукцию более 20 региональных предприятий и институтов, в том числе ракеты-носители, последние модификации двигателей для космических аппаратов и самолетов, а также беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили во вторник в правительстве Самарской области.

"Самарская область… представила на МАКС последние разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, в том числе модель уникального двигателя НК-33, стратегической авиации, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда малой авиации. Всего на МАКСе от Самарской области представлена инновационная продукция более 20 региональных предприятий и институтов", - говорится в сообщении.

Экспозиция предприятий и научных центров экспонировалась не только на региональном стенде, но и в павильонах госкорпораций Ростех и Роскосмос. "Мы рассчитываем, что здесь мы найдем новых партнеров для наших предприятий и для нашего региона", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, чьи слова приводят в сообщении.

Во время авиасалона было подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с Роскосмосом, в рамках которого будет налажено научное сотрудничество - учебные заведения региона получат ведущих специалистов отрасли в качестве лекторов, а наработки самарских ученых будут использованы в приоритетном порядке. Также в соответствии с соглашением Самарская область примет участие в проекте "Цифровая Земля", в рамках которого будут сделаны космические снимки региона для мониторинга использования территории.

МАКС-2019 открылся во вторник в подмосковном Жуковском, он продлится до 1 сентября.