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Медведев проведет совещания о расходах бюджета на 2020 год в социальной сфере и АПК

В совещаниях, в частности, примут участие первый вице-премьер Антон Силуанов, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев начинает вместе с членами кабинета министров работу над подготовкой бюджета. Как сообщила пресс-служба правительства, в среду, 28 августа, премьер проведет два совещания о бюджетных расходах на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сразу в нескольких областях экономики. Речь пойдет о социальной сфере и АПК.

"28 августа Дмитрий Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения, а также в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В совещаниях примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители ведомств и государственных внебюджетных фондов.

Министерство экономического развития РФ в понедельник пересмотрело прогноз социально-экономического развития страны на 2019-2024 годы, с учетом которого формируются параметры федерального бюджета. Планируется, что правительство даст свою оценку макропрогнозу 19 сентября.

Несмотря на то, что министерство сохранило прогноз роста ВВП в 2019 году на уровне уже заложенных в бюджете 1,3%, прогноз на 2020 год был снижен до 1,7% с 2% в апрельском прогнозе. При этом в 2021-2022 годах, согласно ожиданиям Минэкономразвития, экономика будет расти темпами на уровне 3,1-3,2%. Министерство также серьезно понизило свой прогноз по инфляции на ближайшее время. Уже в 2019 году инфляция в РФ ожидается на уровне 3,8% (ранее в бюджет было заложено 4,3%), а в 2020 году показатель опустится до 3% с прогнозируемых ранее 3,8%. К целевому уровню в 4% (именно такой показатель является таргетом ЦБ) инфляция придет только в 2021 году и сохранится до 2024 года.

Некоторые показатели прогноза не совпали с точкой зрения президента РФ Владимира Путина, высказанной в понедельник, 26 августа, на совещании по экономическим вопросам за несколько часов до презентации макропрогноза в Минэкономразвития. В частности, президент выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения и поставил задачу интенсифицировать развитие экономики.

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