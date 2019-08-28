"Ведомости": Минпромторг предложил довести квоту производителей РФ в госзаказе до 50%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские производители, включая организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающие гражданскую продукцию, в 2020 году могут получить в госзаказе 30-процентную долю, а в 2021 году - 50-процентную. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.

"Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 году и уже 50% в 2021 году, в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК. Также предлагается проводить торги только для российских производителей, а если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные уже для всех", - пишет издание.

По его данным, Минпромторг направил проект для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как сообщили изданию в ФАС, служба не поддерживает проект. В ведомстве опасаются, что введение квот поставит предприятия ОПК в более привилегированное положение перед другими российскими производителями.