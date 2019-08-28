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ЕАО просит 98 млн рублей у правительства России на подготовку к зиме

В регионе необходимо закупить уголь и подготовить котельные к грядущему отопительному сезону

ТАСС, 28 августа. Еврейской АО необходимо 98 млн рублей на подготовку к грядущему отопительному сезону, эти средства регион просит у правительства РФ. Об этом сообщило управление внутренней политики регионального правительства в среду.

Вопросы подготовки к зиме глава региона Александр Левинталь обсудил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

"Несмотря на паводковую обстановку, на особом контроле губернатора находится подготовка к зиме. Необходимо закупить уголь и подготовить котельные к грядущему отопительному сезону. Для своевременного проведения этих работ и расчета по долгам перед ресурсоснабжающими организациями области требуется 98 млн рублей. По завершению встречи с Виталием Мутко губернатор ЕАО Александр Левинталь рассказал, что договоренность о выделении средств практически достигнута", - говорится в распространенном релизе.

Каждую зиму в ЕАО возникают проблемы с теплоснабжением. Случались поломки на питающей Биробиджан ТЭЦ, в минувший отопительный сезон падала температура в домах и на соцобъектах ряда поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого, в том числе, стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями.

Левинталь доложил Мутко о ситуации с паводком в регионе, где с начала августа действует режим ЧС. Он отметил, что в области провели большую подготовительную работу для минимизации ущерба от высокой воды, и сейчас идет ликвидация последствий паводка. Начато восстановление размытых дорог, с подтопленных территорий откачивают воду. Во всех пострадавших районах работают комиссии по оценке ущерба. Со среды открыто не осуществлявшееся ранее из-за подтоплений движение по дачным маршрутам в Биробиджане.

Сейчас в области отмечается спад уровней воды в малых реках и на большинстве точек Амура. Дальнейшее понижение воды продолжится в течение следующих двух дней. Вода стала отступать от домов. В настоящее время в зоне подтопления находится 41 населенный пункт, 150 жилых домов с населением 276 человек. От стихии пострадали 2138 приусадебных участков, 962 дачи и более 42 тыс. га сельхозугодий. Подтоплено также 32 участка дорог длиной около 15 км.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная область
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