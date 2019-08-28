Хабаровский край представит на ВЭФ 14 инвестпроектов

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал Хабаровского края на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке будет представлен 14 проектами в сфере логистики и сельского хозяйства. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства края.

"Регион заявил 14 проектов в различных отраслях экономики. Так, инвесторам представят шесть проектов в сельскохозяйственной сфере. Среди них строительство животноводческого комплекса на 2 тыс. голов дойного стада, а также молокозавода производительностью до 21 тыс. тонн молочной продукции в год от компании "Грин Агро - Хабаровск", строительство свиноводческого комплекса по производству 70 тыс. голов ежегодно от "Скифагро-ДВ", создание вертикально интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки", - говорится в сообщении на сайте.

Также краевые власти продемонстрируют участникам форума проекты по развитию тепличного комплекса компании "Джей Джи Си Эвергрин", по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка, по строительству завода по производству элитных семян.

Потенциальным инвесторам презентуют и планы по строительству транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино, глиноземного терминала в акватории бухты Ванино, терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа, созданию угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный.

В числе других проектов - строительство портового комплекса "Новая Советская Гавань", освоение золото-медно-порфирового месторождения Малмыжское. В портфель проектов вошло и развитие аэропортового комплекса "Новый" в Хабаровске - реконструкция аэродрома и аэродромной инфраструктуры, развитие аэровокзальной инфраструктуры и коммерческой зоны AirCity.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.