РБК: Россия в 2017 году потратила 4,9 трлн рублей на закупку вооружений и разработок

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности в 2017 году составили около 4,9 трлн рублей или 5,3% ВВП. Об этом сообщается в среду на портале РБК, который сделал соответствующие подсчеты на основе детализированных данных Росстата по валовому накоплению, опубликованных в августе. Более актуальных данных статслужба пока не приводила.

"Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты - вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности - в 2017 году составили 4,85 трлн рублей, или почти 5,3% ВВП за соответствующий год", - говорится в публикации. Также отмечается, что доля таких расходов в ВВП в 2017 году несколько снизилась по сравнению с 2016 годом - до 5,27% с 5,33%.

В опубликованные Росстатом данные по валовому накоплению основного капитала включены расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных). Однако информация представлена в свернутом виде, поэтому оценить, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько - на исследования и разработки, невозможно, пишет РБК.

Порталу удалось подсчитать общий показатель расходов по остаточному принципу - как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн рублей) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т. д.

В 2018 году расходы могли еще снизиться, отмечает издание, указывая на содержание записки Росстата к данным по ВВП России. В ней, в частности, говорится о сокращении "приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал". По методологии статслужбы, расходы на закупку вооружений длительного пользования и разработок как раз не учитываются при расчете этого показателя.