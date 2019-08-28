Якутия покажет клонированную охотничью лайку на V Восточном экономическом форуме

"На выставке "Улица Дальнего Востока", которая будет проходить с 3 по 8 сентября в рамках V Восточного экономического форума, Республика Саха (Якутия) откроет павильон "Сделано в Якутии". Самым необычным экспонатом в экспозиции станет клон 12-летней якутской охотничьей лайки", - говорится в сообщении.

Как уточняется, собаку воссоздали в 2016 году ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с учеными южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation в рамках международного проекта по изучению и возрождению ископаемых животных. Предполагается, что в перспективе этот проект позволит приступить к практическому клонированию мамонтов, а также других ископаемых животных. Клонированная лайка уже неоднократно принимала участие в международных мероприятиях.

Отмечается, что павильон региона выполнят в форме овала, на его фасадах будут изображены орнаменты и символы народов Якутии, олицетворяющие красоту, самобытность и яркость республики. Внутри павильона представят инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на территории региона, для каждого из них разработан индивидуальный интерактивный стенд. Другим акцентом экспозиции станет продвижение эксклюзивных туристских брендов, в VR-зоне павильона гости смогут посмотреть виды на реку Лена и посетить фестиваль "Зима начинается с Якутии". Кроме того, посетителям предложат познакомиться с лучшими образцами народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, являющимися эксклюзивным брендом Якутии.

"Создатели экспозиции уверены, что павильон Якутии на выставке "Улица Дальнего Востока - 2019" позволит привлечь в регион новых инвесторов и увеличить поток туристов", - отмечается в сообщении.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой идет презентация дальневосточных регионов.