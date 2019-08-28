Главы правительств стран СНГ в октябре рассмотрят вопросы экономического взаимодействия

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Совет глав правительств стран СНГ, который пройдет 25 октября в Москве, рассмотрит пакет предложений по расширению экономического взаимодействия между государствами. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский.

"Предполагается, что на встрече в Москве главы правительств обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Содружества. В частности, речь пойдет о развитии сферы цифровой экономики", - отметил первый замглавы Исполкома Содружества.

Также, по его словам, будет обсуждаться стратегия обеспечения информационной безопасности стран СНГ, планируется принять решение о продолжении розыска пропавших без вести военнослужащих в годы войны в Афганистане в 1979-1989 годах. Кроме того, будут приняты решения "по экономическим вопросам в плане антимонопольного регулирования, ветеринарии, радионавигации и другим темам, которые касаются интересов всех государств Содружества", - сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ.