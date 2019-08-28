В Сбербанке заявили, что семьи с детьми в два раза чаще берут потребительские кредиты

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские семьи, имеющие детей, в два раза чаще берут потребительские кредиты, говорится в исследовании Сбербанка.

"После появления ребенка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18-65 лет имеют потребительский кредит. По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое - до 52%", - отмечается в исследовании.

Аналитики также зафиксировали влияние рождения ребенка на структуру расходов человека. Изменения в потребительском поведении родителей происходят скачкообразно и случаются трижды до достижения детьми совершеннолетия: во время беременности женщины, когда ребенок достигает 3-4 лет и в районе 11 летнего возраста.

За год до рождения ребенка траты родителей на собственные развлечения достигают своего пика, но уже через шесть месяцев их доля резко снижается и уже никогда не достигается вновь, отмечают эксперты. Расходы на кафе и рестораны сокращаются на 41% с последующим частичным возвратом к исходному уровню.

Во время беременности ожидаемо наблюдается всплеск активности в категориях "аптеки" и "медицинские услуги". Кроме того, более чем на 10% возрастает спрос в сегментах "зоомагазины" и "магазины газонов и садов". Родители также активно покупают товары длительного пользования, затраты на обустройство жилья резко возрастают за четыре месяца до пополнения в семье.

Устойчивая склонность семей брать ипотеку зафиксирована после рождения второго ребенка.

Еще одна традиционная статья родительских расходов - подготовка ребенка к школе. Всего расходы на подготовку к школе в среднем по стране в 2019 году составили 7 282 рублей, что на 2,7% выше уровня 2018 года. Дороже всего собрать детей в школу в Сахалинской области: затраты на первоклассника составили 11 639 рублей, на десятиклассника - 10 764 рублей. Ненамного меньше оказались затраты и в Москве и области - 10 438 рублей. в среднем для 1-го и 10-го классов. Минимальной стоимость подготовки к школе оказалась в Удмуртской Республике, она составляет 5 604 рублей.