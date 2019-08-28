Пользователи сообщают о проблемах в работе "Мегафона"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Перебои в работе оператора мобильной связи "Мегафон" наблюдаются в среду в России, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно этим данным, около половины пользователей "Мегафона" (48%) испытывают проблемы с работой мобильного интернета. Еще 45% наблюдают сбои в работе мобильной связи, 6% пользователей жалуются на сбой работы всех сервисов.

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Мегафона" наблюдаются в Центральном, Северо-Западном, Южном федеральных округах и в Сибири. Сбои зафиксированы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Нижнего Новгорода и Иркутска. Жители Самары и Уфы тоже жалуются на перебои в работе оператора.

"Мегафон" - один из крупнейших операторов мобильной связи, который ведет свою историю с 1993 года. Зона покрытия охватывает все регионы России, кроме Крыма и Севастополя. Дочерние компании "Мегафона" оказывают услуги связи в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.