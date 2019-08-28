Путин на встрече с курским врио губернатора подчеркнул важность обеспечения врачей жильем

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения врачей жильем.

"Жилье врачам нужно давать", - сказал глава государства на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом. Тот, в свою очередь, заверил, что вопросы жилья будут отражены в региональной стратегии развития здравоохранения, которую планируется утвердить до конца 2019 года.

Старовойт сообщил также, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в этом году в регионе будет введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов, еще три будут заложены. Кроме того, в этом году будет полностью обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи, сказал врио губернатора. Еще один объект, который планируется в ближайшее время ввести в эксплуатацию в регионе, - третья очередь областного онкологического центра. По словам Старовойта, это будет крупнейший в России онкоцентр, оборудованный самой современной техникой.

Он также рассказал о предстоящем введении в эксплуатацию в городе Железногорске новой школы на 1 тыс. мест и о планах строительства школ и детсадов на принципах государственно-частного партнерства.

Что касается реализации нацпроекта по дорожному строительству, то, как сообщил врио губернатора, в этом году в Курске будет отремонтировано более 51 км основных магистралей города, причем 75% работ уже выполнены, а оставшиеся планируется завершить до конца октября. "Кроме того, мы посмотрели лучшие практики реализации такого проекта в предыдущие годы в других регионах. Отфрезерованную крошку асфальтобетона мы используем для отсыпки второстепенных улиц индивидуальной жилищной застройки <…>", - сказал Старовойт, отметив, что это "очень хорошо воспринимается жителями". "Я уверен, что нацпроект, реализация которого продлится до конца 2024 года, существенно изменит дорожную обстановку в областном центре", - заключил врио губернатора.

В целом, по его словам, регион развивается стабильно. Объем инвестиций в текущем году на 35% выше, чем годом ранее, объем урожая зерновых приблизится к 5 млн тонн - на 300 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.