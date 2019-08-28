Суд перенес на 30 сентября рассмотрение жалобы "Юнипро" для заключения мировой с "Русалом"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил до 30 сентября рассмотрение апелляционной жалобы "Юнипро" на решение суда о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) в отношении третьего энергоблока Березовской ГРЭС в пользу Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала". Такое решение принято в связи с намерением сторон достичь мирового соглашения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель "Юнипро" в ходе заседания ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для урегулирования спора мирным путем. По оценке "Юнипро", работа над проектом мирового соглашения и его финализацией займет еще около месяца.

"Проект мирового соглашения в стадии подготовки", - сказал представитель "Юнипро" в суде.

Представитель Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" подтвердил, что переговоры о мировом соглашении ведутся, и компаниям нужно время для их завершения.

В конце прошлого года и начале этого арбитражный суд Москвы зарегистрировал четыре иска к "Юнипро" от структур "Русала" - Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и "Русал Энерго". Компании через суд пытаются расторгнуть с "Юнипро" ДПМ из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС и взыскать с генерирующей компании сумму "необоснованного обогащения".

Позднее компании заявили о попытках заключить мировое соглашение и стали ходатайствовать об отложении рассмотрения исков. На данный момент по ходатайствам отложено рассмотрение апелляций по спорам "Юнипро" с Братским алюминиевым заводом и с Саяногорским алюминиевым заводом. Также суд первой инстанции предоставил "Юнипро" и "Русал Энерго" время на заключение мирового соглашения.

О блоке

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по ДПМ, был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.

В июне 2017 года ФАС возбудила дело из-за недопоставки мощности с Березовской ГРЭС на сумму в 1 млрд рублей. По информации ведомства, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года "Юнипро" прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату за мощность с потребителей. Антимонопольная служба наложила на компанию штраф в размере 650 тыс. рублей из-за нарушения закона о конкуренции.