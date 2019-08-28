Объем инвестиций в экономику Петербурга к 2022 году превысит 1 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга прогнозирует увеличение объема инвестиций в экономику города в 2022 году до 1 трлн рублей. Об этом в среду сообщил в среду глава комитета Валерий Москаленко на заседании городского правительства.

"В прогнозном периоде инвестиции будут в среднем расти на 3,6%. В 2022 году их объем превысит 1 трлн рублей в год", - добавил Москаленко.

По итогам этого года в комитете ожидают прироста инвестиций на 4%. Их общий объем составит порядка 820 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал промышленного сектора в 2020-2022 годах, как отметил Москаленко, ожидается на уровне 505,6 млрд рублей. Основными направлениями инвестиций будут фармацевтический кластер, машиностроение, пищевая промышленность и металлургия.

"Мы считаем, что инвестиции в первую очередь нужно обеспечить в реальном секторе экономики - так называемые умные инвестиции, которые будут иметь долгосрочную отдачу, - инвестиции в развитие промышленности, научно-технической, инженерной и транспортной инфраструктуры", - сказал глава комитета по экономической политике.