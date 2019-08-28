Абэ обещал, что японские компании увеличат инвестиции в страны Африки

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Японские частные компании должны увеличить свои инвестиции в развитие инфраструктуры в странах Африки. Об этом в среду заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на седьмой по счету Токийской международной конференции по африканскому развитию, которая проходит в Иокогаме.

"За последние три года японские инвестиции в Африку достигли $20 млрд. Мы приложим все усилия, чтобы этот показатель был увеличен в предстоящие годы", - отметил премьер в своей речи, которую распространил МИД Японии.

Абэ также заявил, что большое внимание будет уделяться сельскохозяйственной отрасли. "Мы намерены превратить сельское хозяйство в более привлекательную отрасль как для молодежи, так и для инвесторов. По его словам, Япония хочет направить в африканские страны своих экспертов в этой области, чтобы способствовать увеличению производства риса до 56 млн тонн в год.

Кроме того, японский премьер заявил, что Япония в ближайшие шесть лет готова обучить у себя более 6 тыс. африканских специалистов, которые по возвращении на родину могли бы способствовать развитию бизнеса.

Токийская международная конференция по африканскому развитию проводилась раз в пять лет с 1993 года. После 2013 года ее организуют с трехлетними перерывами. Первая подобная встреча на территории Африки прошла в Кении в 2016 году.