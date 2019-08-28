Белорусские нефтяные компании не комментируют возможную покупку нефти в США

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Белорусская сторона не комментирует информацию о намерении закупать нефть в США, о чем сообщили некоторые СМИ.

"Мы не комментируем эту растиражированную информацию", - сказали в среду ТАСС в "Белорусской нефтяной компании" (БНК) в ответ на просьбу прояснить ситуацию. Аналогично ответили и в концерне "Белнефтехим".

Ранее радиостанция "Голос Америки" сообщила, что БНК, аффилированная с концерном "Белнефтехим", наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который поможет компании получить особую лицензию от Министерства финансов США для "закупки сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь".

Возможность Белоруссии импортировать нефть из США ограничена санкциями, которые были введены в отношении ряда белорусских предприятий на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Белоруссии и с тех пор периодически продлевались.

Ранее власти Белоруссии неоднократно заявляли о планах по диверсификации импорта нефти. В настоящее время единственным поставщиком нефти в республику остается Россия, годовой объем поставок для переработки составляет 18 млн тонн. Из-за возникающих с РФ проблем в нефтегазовой сфере президент Белоруссии поручал правительству изучить вопрос альтернативных поставок. Ранее Белоруссия уже получала нефть из Венесуэлы и Ирана.

В среду, отвечая на вопрос, не войдет ли эта сделка в случае ее совершения в противоречие с интересами РФ в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что считает возможность закупок Белоруссией американской нефти суверенным делом Минска и вопросом экономической целесообразности.