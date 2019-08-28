Новикомбанк предоставит по 10 млрд рублей двум заводам холдинга "Вертолеты России"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Новикомбанк предоставит финансирование двум компаниям, входящим в состав холдинга "Вертолеты России", на общую сумму 20 млрд рублей. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашения об организации финансирования предприятий, входящих в состав холдинга. В частности, Новикомбанк заключил соглашение с ПАО "Роствертол" об организации финансирования на общую сумму 10 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, банк подписал соглашение с Арсеньевской авиационной компанией "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина", входящей в "Вертолеты России", об организации финансирования на сумму 10 млрд рублей для производства новейшего гражданского вертолета Ка-62.

Сотрудничество Новикомбанка и холдинга "Вертолеты России" реализуется с 2011 года. Банк предоставляет холдингу расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. Лимит кредитования, установленный на "Вертолеты России" в Новикомбанке, составляет 54,55 млрд рублей.

По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, предоставляемое "Вертолетам России" финансирование позволяет реализовывать самые амбициозные проекты, которые хорошо востребованы как в России, так и за рубежом. Также данное сотрудничество способствует повышению конкурентоспособности холдинга "Вертолеты России", добавила она.

Как отмечается в пресс-релизе, в настоящий момент при поддержке Новикомбанка реализуется ряд стратегических проектов холдинга, таких как поставка, ремонт и сопровождение эксплуатации вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226, "Ансат", Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.