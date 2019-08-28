КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/.Украина не смогла продать за долги принадлежащий России "Проминвестбанк" (ПИБ). Об этом в среду сообщила Фондовая биржа ПФТС (Первая фондовая торговая система).

По ее данным, запланированный на сегодня аукцион, на который были выставлены 99,7726% акций, не состоялся.

Как пояснили на Фондовой бирже, ПФТС, на которой должны были состояться торги, в установленный срок не получила заявок на покупку банка.

Государственная исполнительная служба выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБ в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

Российский ВЭБ с 2008 года владеет 99,7726% акций Проминвестбанка. Он считает незаконным аукцион по продаже его акций и предлагал потенциальным покупателям обращаться по вопросу покупки акций напрямую. ВЭБ оценил инвестиции в ПИБ в сумме $2,7 млрд.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших в стране банков.