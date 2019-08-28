ВЭБ.РФ профинансирует производство первого серийного вертолета Ми-38

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/. 28 августа. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" предоставит финансирование проекту первого серийного вертолета Ми-38. Соответствующее соглашение с холдингом "Вертолеты России" подписано в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

"В ходе Международного авиационно-космического салона холдинг "Вертолеты России" и ВЭБ.РФ подписали соглашение в области финансирования проекта по лидерной эксплуатации новейшего гражданского вертолета Ми-38", - говорится в пресс-релизе.

Также документ подтверждает заинтересованность ВЭБ.РФ в приобретении первого серийного гражданского вертолета Ми-38 для дальнейшей его передачи в финансовый лизинг.

Как отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, поставка первого вертолета возможна до конца этого года.

"Данным соглашением мы подтверждаем возможность поставки первого серийного гражданского вертолета Ми-38 до конца этого года. Это большое события для вертолетостроения. Ми-38 - обладает выдающимися характеристиками. Его коммерческая эксплуатация сулит отличные эксплуатационные и экономические возможности для будущих заказчиков", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, комментируя подписанное соглашение, выразил мнение, что "российские гражданские вертолеты способны как минимум на равных конкурировать с техникой иностранных производителей", а поддержка отечественного авиастроения соответствует стратегии ВЭБ.РФ как организации развития.

Ми-38 может перевозить до 30 пассажиров в базовой комплектации и до восьми человек в комплектации с салоном повышенной комфортности, соответствует современным требованиям безопасности FAR-29 и CS-29, имеет высокие летно-технические и эксплуатационные характеристики. Многоцелевой вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью.