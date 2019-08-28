Захарова: Россия заинтересована в совместном использовании Северного морского пути

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия стремится к углублению сотрудничества с другими государствами в развитии и использовании Северного морского пути (СМП). Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы заинтересованы в углублении взаимодействия с другими государствами по использованию СМП, - отметила она. - Привлечь крупный бизнес для развития инфраструктуры этой транспортной артерии призван создаваемый под эгидой Росатома международный общественный совет СМП, в состав которого приглашены представители всех арктических государств. При этом необходимо четко понимать: СМП - это российская национальная транспортная артерия. РФ как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме данного региона".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на ряд прозвучавших в последние дни высказываний, "лейтмотивом которых стала забота об экологической обстановке в Арктике в контексте использования СМП". "Было очень много сюжетов на этот счет с участием официальных лиц, - напомнила она. - В том числе и президент Франции высказался. В частности, он сказал о желании или важности обезопасить Русский Север от топогенного влияния и призвал французские грузовые компании, многие из которых относятся к числу крупнейших морских перевозчиков в мире, не пользоваться СМП".

Тем не менее, продолжила дипломат, Россия "нацелена на развитие СМП". "Поставлена задача к 2021 году обеспечить его круглогодичное использование, увеличить грузопоток до 80 млн тонн в год, - констатировала она. - У России имеется уникальный опыт организации бесперебойной работы в высоких широтах. В планах нашей страны и далее развивать портовую инфраструктуру, навигационные, гидрографические возможности этой транспортной артерии и совершенствовать систему поиска и спасания".

"Перспективы СМП очевидны, - резюмировала Захарова. - Это оптимальное расстояние по маршруту Европа - Азия, отсутствие ограничений по пропускной способности, если сравнивать, например, с Суэцким каналом, относительная безопасность мореплавания. С каждым годом востребованность этого направления и этого способа доставки растет, учитывая наращивание активности газовыми и нефтяными компаниями в регионе Арктики, в том числе на полуострове Ямал".