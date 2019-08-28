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Власти Австрии считают Россию надежным партнером в сфере железнодорожного транспорта

Министр транспорта, инноваций и технологий республики Андреас Райххардт посетил Москву с целью налаживания сотрудничества в сфере технологий и развития инфраструктурного взаимодействия двух стран

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Австрия видит в России надежного партнера в сфере железнодорожного транспорта. Об этом заявил в среду министр транспорта, инноваций и технологий республики Андреас Райххардт на международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Москве.

"У нас традиционно хорошее сотрудничество с Россией в области железных дорог. Особенно во времена дебатов по вопросу климата, когда все больше внимания уделяется безуглеродному транспорту, необходимо ускорить взаимодействие с надежными партнерами и за пределами наших границ", - приводит заявление Райххардта пресс-служба австрийского министерства.

Как сообщили в Минтрансе Австрии, темой визита министра стали переговоры о сотрудничестве в сфере технологий и развития инфраструктурного взаимодействия двух стран.

Делегация Австрии во главе с Райххардтом и председателем правления "Австрийских железных дорог" Андреасом Матте участвует в железнодорожной выставке техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" по приглашению РЖД.

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